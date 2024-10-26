Yeni Asya Neşriyat, bütün eserleriyle Konya Kitap Günlerinde yerini aldı. Fuarın sloganı, "Özgürlük İçin Oku" olarak seçildi.

ERHAN AKKAYA - YENİ ASYA

Konya, edebiyat dünyasının önemli buluşma noktalarından biri hâline gelen Kitap Günleri etkinliğine bu yıl da ev sahipliği yapıyor.

Konya Kitap Günleri bu yıl “Özgürlük için oku!” temasıyla kapılarını açtı. 17 Ekim’de başlayan 11. Konya Kitap Günleri 27 Ekim 2024 tarihine kadar devam edecek. Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuarın ziyaret saatleri 10:00-21:00 arası olarak belirlendi.

Yeni Asya Neşriyat da her yıl olduğu gibi bu yılda fuarda bir stantla yer alıyor. Yeni Asya Gazetesi Konya temsilcisi Said Çamkerten fuarla ilgili olarak, “Fuar oldukça verimli ve yoğun katılımlı geçiyor. Ziyaretçi sayısından gayet memnunuz. İnsanımızın özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin kitaba ve okumaya olan ilgisi bizi hem mutlu ediyor hem de ümitlendiriyor. Başta Risale-i Nur olmak üzere Yeni hazırladığımız mealli Kur'ân-ı Kerîmler, Cevşen çeşitlerimiz, kitaplarımız, dergilerimiz ve gazetemizle bu sene de fuardaki yerimizi aldık. Ekonomik krizin etkilerinin hissedildiği bu ortamda fiyatlarımızı uygun seviyede tutmaya çalışıyoruz, gerektiğinde bazı yayınlarımızda indirimler yapıyoruz. Standımıza gelen herkese yardımcı olmaya ve kimseyi boş çevirmemeye gayret ediyoruz. 27 Ekim’e kadar devam edecek fuara ve standımıza tüm kitap dostlarını bekliyoruz.” dedi.

Farklı alanlardan birçok yayınevinin katıldığı fuarda yazarlar, okurlarıyla imza günleri ve konferanslarda buluşacak.

Yeni Asya Neşriyat yazarlarından Uzman Aile Terapisti Prof. Kenan Taştan ise, 26.10.2024 tarihinde saat 13:00-17:00 arasında kitaplarını imzalayacak ve okurlarıyla buluşup sohbet edecek. Taştan ayrıca Bediüzzaman Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda “Çocuk gelişiminde anne babanın rolü” konulu bir konferans verecek. Konferans, 26.10.2024 tarihinde 20:00-22:00 saatleri arasında gerçekleşecek.