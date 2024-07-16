Payamlı’da okuma programı

İzmir’de yaz mevsimi gelince Risale-i Nur külliyatı’nın beraberce mütalaa edilmesi ve imani derslerin daha iyi anlaşılması noktasında müzakereli dersler yapılması güzel bir âdet haline geldi.

Lise ve üniversite talebeleri ile yapılan programlara ilaveten ayrıca yetişkinlerle programlar da düzenleniyor. İzmir’in tatil beldesi olan Seferihisar Payamlı’da yetişkinler için okuma programları düzenlendi. Burada bulunan Yeni Asya Vakfı sosyal tesislerindeki programa Yönetim Kurulu üyemiz Hasan Güneş ve Hayrettin Huyut ile Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz de iştirak etti.

Okuma programı çok verimli şekilde geçti. Programın son günü İzmir Yeni Asya Gazetesi okuyucuları adına İzmir Temsilcimiz Hasan Şen tarafından Kazım Güleçyüz’e plaketi takdim edildi. Programa İzmir ve ilçelerinden katılan okuyucularımız, bu tür etkinliklerin hem bilgimizi artırdığını, hem de muhabbete vesile olduğunu ifade ettiler.

İzmir - Salih Sütçüoğlu