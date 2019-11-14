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14 KASIM 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

“Sanat bir emanettir”

14 Kasım 2019, Perşembe 01:28
Tezhip, minyatür sanatçısı ve akademisyen Prof. Dr. Çiçek Derman TRT 2’de konuk olduğu bir programda sanat ve hayata dair açıklamalarda bulundu.

Sanatla birlikte yaşamanın, sanatla hemhal olmanın güzelliğinden bahseden Derman, “Sanat bir insana hayat veriyor. Ama neticeye varmak için sizin de ona hayatınızı vermeniz gerekiyor” dedi. Tezhip, minyatür sanatçısı Derman, “Sanat insan seçer mi?” sorusuna “Sanat bir emanettir ve ehline bırakılır. Bu sebeple hoca ehlini bulmak için insan seçer” cevabını veriyor. Ve devam ediyor: “Sanatı hakikaten taşıyabilecek, sanata hizmet edecek, sanatı kendi şan, şöhreti için değil de hizmet için kullanacak, sanata gönül vermiş kişileri seçer. Çünkü o zamanını ayırıyor, bir insan yetiştirmeye çalışıyor. Emanet ettiği kişinin de onu hakkıyla kendisinden sonraki nesle taşıması için elinden geleni yapar.” Derman, bunun yanında katiyen milliyet, coğrafya farkı gözetilmediğini, insanın sanatıyla değerlendirildiğini sözlerine ekledi. 

Yeni Asya - Lütfiye Kef

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