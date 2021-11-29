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29 KASIM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Selimiye Camisi'ndeki 40 ay sürecek restorasyon başladı

29 Kasım 2021, Pazartesi 18:30
Türk-İslam eserlerinin başyapıtı sayılan Selimiye Camisi'nin kapsamlı restorasyonuna başlandı. Restorasyonun 2025 yılında tamamlanması planlanıyor.

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Malzemelerin depolanacağı konteynerleri caminin dış avlusuna getiren firma yetkilileri, avlu zemininde jeoradar ile kontrol işlemi gerçekleştirdi.

Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren ve firma yetkililerinden bilgi aldı.

Aksal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kapsamlı restorasyona alınacak olan caminin minaresinden temeline kadar elden geçeceğini söyledi.

Bu süreçte caminin ibadete ve ziyarete açık olacağını belirten Aksal, "Çünkü çok uzun bir süre, ne Edirneli hemşehrilerimizi ne de ziyaretçilerimizi mahrum bırakmak istemiyoruz. Daha önce de restorasyon çalışmaları yapıldı. O günün imkanlarıyla veya anlayışıyla yapılanlarla ilgili bugün doğru bulmadığımız yerler de var. Onlar orijinaline dönecek. Her şey tek tek kaldırılacak, halısından kurşun kaplamalarına kadar." diye konuştu.

"Bugüne kadarki en büyük cami restorasyonu

Aksal, yapılacak işlemlerin Vakıflar Genel Müdürlüğünün bugüne kadarki en büyük cami restorasyon projesi olacağını ifade etti.

Aksal, "İnşallah UNESCO Dünya Kültür Mirası'na ve Edirne'mize yakışır bir şekilde restorasyonunu yapmış olacağız." dedi.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren de restorasyon kapsamında büyük bir iskele kurulacağını, iskele ile yapının her kotuna müdahale edebilir hale geleceklerini dile getirdi.

40 ayda bitecek

Projenin sözleşme bedelinin 109 milyon 300 bin lira olduğu bilgisini veren Güneren, süreç içinde ilave işler çıkarsa hiçbir maliyetten kaçınılmayacağını belirtti.

Restorasyon ile kubbeye dokunabilir hale geleceklerini ifade eden Güneren, şöyle konuştu:

"Statik açıdan kubbenin durumuna bakacağız. Gözlemlediğimiz bir sıkıntı yok ama tam soyulduğu zaman bu iş anlaşılacak. Kurşun örtü kaldırılacak, çatlak yada yapısal açıdan bir sıkıntı olup olmadığına bakılacak.

Minarelere çok ciddi iskeleler kurulacak. Taş bozulmaları, imitasyonlar, gerekirse yeni taş tamamlamaları gerçekleştirilecek. Böylece caminin her santimetrekaresine değebileceğimiz anlamda iskelelerimizi kurup orada hangi müdahale gerekiyorsa bu yapılacak."

Güneren, restorasyonun 40 aylık bir sürede tamamlanmasını planladıklarını söyledi.

Caminin ışıklandırma projesi üzerinde de çalışıldığına dikkati çeken Güneren, sözlerinei şöyle tamamladı:

"Şu anda sadece şerefelerde bir ışıklandırma var. Biz kubbenin, beden duvarlarının, cami dış duvarlarının da aydınlatılacağı bir model üzerinde çalıştık. Simülasyonları yapıldı. Şimdiki görüntüsünün çok ötesinde profesyonel bir aydınlatma yöntemiyle Selimiye Camisi'nin aydınlatması da böylece çözülmüş olacak. Selimiye, yurt dışından, özellikle Yunanistan'dan görülebiliyor malumunuz, yeni ışıklandırmasıyla çok daha rahat görülür bir vaziyette olacak.

Caminin elektrik altyapısı anlamında sıkıntılar vardı. Halı altı ısıtma sisteminde ve ses sisteminde sıkıntılar vardı. Caminin bir de saray hamamından beslenen bir altyapı ısıtması var. Bunu açıkçası halıyı ve altındaki ahşap zemini kaldırmadan çözümlememiz mümkün değildi. Heyecanlıyız bu konuda da. Bir fırsat olmuş olacak bizim için. Tamamı elden geçecek. Şadırvanlı avluya nasıl ve nereden su geliyor, bunların hepsini çözümlemiş olacağız. Şadırvanda sıcak suyla abdest alınabilen bir düzeneği mutlaka yapacağız."

Restorasyonun 2025 yılında tamamlanması planlanıyor.

AA

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