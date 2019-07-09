TEOS Village... Huzur Yarımadası....

İzmir’in cittaslow şehirlerinden Seferihisar’da bulunan İslami konsept temalı TEOS Village, şehrin deniz kenarının en mutena yerinde bir “huzur yarımadası” olarak konumlanmış olarak misafirlerini bekliyor.

İzmir’in Seferihisar ilçesi Türkiye’nin cittaslow (sakin, yavaş) şehirlerinden biri olarak listeye adını yazdırmış. Sığacık ise eski ve yeniyi bir arada barındıran Seferihisar’ın en güzel yerlerinden biri. TEOS Village da Sığacık’ın en güzel yerinde, bir ‘huzur yarımadası”nın içinde yer alıyor. Denizden esen rüzgârın çamların arasında geçerken kulağınıza gelen ezginin keyfine doyum olmuyor. İslami konseptte hizmet veren TEOS Village Otel’in 2019 sezonunda tek yetkili seyahat acentesi olan tatilal Yönetim Kurulu Başkanı Taner Aydın ile samimi bir sohbet gerçekleştirdik.

İslami konseptte çalışan TEOS Village’in konsept dahilinde ne gibi hizmetler var?

lk olarak İslami konsepte uygun olarak odalarımızın yenilemesini yaptık. Olabildiğince modern bir hale getirdik. Üç yıl boyunca böyle devam edeceğiz. Ardından daha modern ve yeni bir tesis kuracağız. Termalin de dâhil olduğu, villaların yenileneceği büyük bir otel projesi bu. Tesisimizin tabi güzelliği dikkat çekici. Yeni binalarımız yaparken kesinlikle ortamı bozmayacağız. Tesisimizin en büyük özelliği, iki koyumuzun olması. Bayanlar havuzu kısmına herhangi bir separatör koymadan hizmet verebiliyoruz. Bayanlara ait koyumuzun iki tarafı tabii olarak kapalı, önünde masmavi denizi ve sonsuzluk havuzu mevcut. Kısacası havuz konusunda bayanlara ve çocuklara öncelik verdik. Erkekler için de bir koyumuz var. Başka tesislerde ayrı bölümler elde etmek için deniz bölünüyor. Biz o açıdan şanslıyız. Bölmediğimiz için su berraklığını kaybetmiyor. Bayanlar kısmına yedi yaşından büyük erkek çocuklarını, erkekler havuzuna da 7 yaşından büyük kız çocuklarını almıyoruz. Erkekler kısmında sadece deniz bölümünde bayanlar haşema ile girebiliyorlar. Kurallara uymayan misafirlerimizi ikaz ediyoruz.

Misafirlerinizi TEOS Village’a gelmeden önce ne düşünmesini istiyor, buna yönelik neler yapıyorsunuz?

Geldiklerinde tamamen güvenli ve huzurlu bir şekilde tesisimizde kalabileceklerini hissettiriyoruz. Zira çevreden tamamen izole edilmiş bir durumdayız. Tabiatın ve yeşilliğin içinde memnun ayrılacakları bir hizmet sunuyoruz. Güçlü Albayrak Holding güvencesi veriyoruz. Oksijene, denize ve huzura ihtiyacı olan bütün misafirlerimizi bekliyoruz. Bu yıl biraz geç açılış yaptık. Yine de yüzde doksan memnuniyet ile karşılaştık.

Memnuniyet noktasında şikâyet sitelerine baktığımızda otelle ilgili sıkıntılar olduğu yazılıyor. Ne dersiniz?

Söz konusu şikâyetlerin hemen hepsi bir önceki konsepte ait şikâyetler. Biz devralmadan önce çok büyük şikâyetler varmış. Geçen yıl tam bir açılış yapmadığımız ve otelin ismi de değişmediği için o şikâyetler sanki bize aitmiş gibi algılanıyor. İnternet ortamından da kaldıramıyoruz. Acentamız ile büyük bir reklam kampanyası yaparak bu şikâyetleri sıfıra yakın hale getirdik. Bu senenin sonunda artıya geçmiş olacağız. Yaz sezonu bitince hatta şimdi bakarsanız bile farkı görmeniz mümkün. Bir de Nisan 5’te hazırlığa başladığımızı ve Ramazan bayramından bir iki gün önce açıldığımıza da özellikle belirteyim.

TEOS Village’da kalan misafirleriniz ne gibi tepkiler vererek ayrılıyor?

En yoğun zamanlar bayramlardır. Otelimizi Ramazan bayramında açtık. Şu kadarını söyleyeyim; bayramda kalınan 150 odanın 40 tanesi otelden ayrılmadan parasını ödeyerek yeni dönem için rezervasyon yaptırdı. Otelcilik anlamında bu rakam büyük bir başarıdır. İlk misafir ağırlamamız 1 Haziran’dı. Üç günlük otel çalışanı arkadaşlarımız 40 odanın geri dönüşümünde büyük katkı sağladılar.

Neden tekrar rezervasyon yaptırdıklarını sordunuz mu?

Geri dönüşleri her zaman alırız. Bu geri dönüşlerin yüzde 80’i personelin güleryüzünden dolayı. İkinci sebep ise yiyecek-içecek. Zira bu konseptte helal gıda önem arz eder. Üçüncü sebebimiz de hijyen. Tabii kadınların ve çocukların rahat etmesini saymıyorum bile. Onların rahat etmesi konusunda daha hassasız. Her yerde rahatça tatil yapamadıkları, denize giremedikleri için onlar öncelikliler. Mesela çocuklara özel bir miniclub’ımız var. Çok iyi bir animasyon ekibine sahibiz. Zira misafirlerimizin özellikle çocukların konsepte uygun şekilde eğlendirilmesi çok önemli. Çocuklar için orijinal projelerimizden biri de onlar için anaokulu eğitmeni getireceğiz. Değerler eğitim altında bir program yapacağız. Temmuz ayı itibariyle başlıyoruz. Mesela namaz, dürüst ve ahlaklı olmak vb. konuları anlatacağız. Ufak bir yaz okulu gibi eğlenirken bir şeyler öğrenmelerini sağlayacağız. Misal elif ba’dan öğrendikleri için hediyeler vereceğiz. Bir şekilde burayı çocuklar için cazip hale getireceğiz. Konseptimize de uygun zaten. Bu nüanslar ile fark oluşturacağız.

Peki, otelinizin dışında aktiviteler gerçekleştiriyor musunuz?

Tur programlarımız var. Misafirlerimiz istediği takdirde yakın çevreye özel turlar yapabiliyoruz. Burası Kuşadası, Selçuk, Efes harabelerine 1 saat uzaklıkta. Ailelerimiz için turlar düzenleyebiliyoruz. Sığacık başlı başına görülmesi gereken bir yer. Bize çok yakın olan TEOS antik kenti gezilebilecek yerlerdendir. Yürüyüş ve su sporları için çok uygun bir noktadayız. Sörf ve dalış yapmak isteyen misafirlerimiz için imkân sağlayabiliyoruz. Havaalanına VIP ve rent a car hizmeti de sunuyoruz. Nargile kafemiz de mevcut. Spa için ise marina içerisinde anlaşmalı olduğumuz yer var. Yeni projemizde termal su da geleceğinden en güzelinden spamız olacak. Böylece 12 ay hizmet de verebileceğiz.

Eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Tüm misafirlerimizi gönül rahatlığıyla tesisimize bekliyoruz. Onlar müşterimiz değil misafirimiz ve evlerindeki gibi rahat ettirme gayretindeyiz. Hijyen ve yiyecek kalitesinin üst sırada tutarken, herkesin damak tadına hitap eden lezzetler sunmaya çalışıyoruz. Ayrıca tesis içerisinde 12.00 – 22.00 saatleri arasında hizmet veren özel bir pastanemiz var. Lobide müzik olmamasına dikkat ettiniz mi? Sadece ortamdaki kuş seslerini duyurmak için müzik yayını yapmıyoruz.

RÖPORTAJ: Recep Bozdağ

recepbozdag@yeniasya.com.tr