Tirajlar düşüyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, 2020’de bir önceki yıla göre gazete ve dergilerin tirajı yüzde 20,9 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından geçen yıla ilişkin yazılı medya ve uluslar arası standart kitap numarası (ISBN) istatistikleri açıklandı. Buna göre, gazete ve dergi sayısı, 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 13,5 azalarak 4 bin 746 oldu. Bu yayınların yüzde 54,4’ü dergilerden oluştu. Gazete ve dergilerin tirajı, söz konusu dönemde yüzde 20,9 azaldı. Ülkede 2020’de yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı 996 milyon 516 bin 20 olarak hesaplandı, bunun yüzde 94,8’ini gazeteler oluşturdu. Türkiye’de geçen yıl yayımlanan gazetelerin yüzde 91,1’i yerel, yüzde 6,5’i yaygın (ulusal), yüzde 2,4’ü ise bölgesel yayın yaptı. Dergilerin ise yüzde 69,1’i ulusal, yüzde 27,7’si yerel, yüzde 3,3’ü bölgesel yayın gerçekleştirdi.

Dergilerin yüzde 21,8’i aylık yayımlandı

Gazetelerin toplam tirajının yüzde 82,4’ünü ulusal, yüzde 16,9’unu yerel ve yüzde 0,7’sini bölgesel yayımlananlar, dergilerin toplam tirajının ise yüzde 85,6’sını ulusal, yüzde 13’ünü yerel ve yüzde 1,4’ünü bölgesel yayımlananlar oluşturdu. Gazetelerin yüzde 28,9’u haftalık, yüzde 28,7’si haftada iki-altı gün arası, yüzde 18,5’i aylık olarak yayımlandı. Dergilerin ise yüzde 21,8’i aylık, yüzde 20,7’si üç aylık, yüzde 16,3’ü altı aylık olarak yayımlandı. Gazetelerin yıllık tirajının yüzde 88,6’sını günlük, yüzde 7,8’ini haftada iki-altı gün arası, yüzde 2,2’sini haftalık olarak yayımlanan gazeteler, dergilerin ise yıllık tirajının yüzde 61,1’ini aylık, yüzde 10’unu haftalık, yüzde 9,2’sini üç aylık, yüzde 8,1’ini iki aylık yayımlanan dergiler oluşturdu.