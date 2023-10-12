Yayınlarımız ilgi görüyor

Kocaeli Kitap Fuarında yeni asya neşriyat ilgi görüyor. Kitap severlere Risale-i Nur eserlerini anlatıyoruz. Kitap fuarına özel % 30 indirim var.

Ahmet Cemİl ÇÖKREN - Kocaeli

Sivil toplum kuruluşları kitap fuarlarının olmazsa olmazı. Bu yıl da 13. Kocaeli kitap fuarında Yeni Asya Neşriyat olarak sivil toplum kuruluşları bölümde yer aldık. B salonunda B357-B358 stantlarımızda yayınlarımızı sergiliyoruz. Ayrıca B salonu en büyük salon ve yayınevleri ile beraber bulunuyoruz.

Kitap Fuarları, insanların ister istemez gündemlerini değiştiriyor. Zihni Kitaba ve okumaya yönlendiriyor.

Fuarda, kimi kitap kokusunu özlemiş. Kimi çocuğuna kitap arıyor. Kimi ise fiyatlardan şikayetçi.

Hep güler yüzle karşılıyor ve uğurluyoruz

Hanımlar ve beyler standı olarak her iki gruba da hitap ediyoruz. Kitap severlere Risale-i Nur eserlerini iman-Kur'an hizmetini anlatıyoruz. Risale-i Nur derslerinden ve merak ettikleri dini konulardan ayak üzeri konuşuyoruz. Hep güler yüzle karşılıyor ve uğurluyoruz. Dergi, gazete, küçük sözler ve şeker hediyelerimizden ikram ediyoruz. Çocuklar ve kendini çocuk hissedenler ikramlara bayılıyor.

Kitap fuarına özel indirim

İzmit Yeni Asya okuyucuları stantlarımızı boş bırakmıyor. Okuyucularımız hem ziyaret hem de yardımcı oluyorlar. Bazı ağabey ve ablalarımız çok fedakarlık yaparak tüm günlerini ayırıyorlar. Kocaeli kitap fuarına özel %30 indirim yaptığımızı duyan okuyucularımız kitaplıklarındaki eksiklikleri tamamlıyorlar. Sizleri de en kısa zamanda bekliyoruz.