Yeni Asya Neşriyat Biga Fuarı’nda

Fuarlar Risale-i Nurlar’ın ve diğer eserlerimizin tanıtımı için fırsat zeminleri olduğu bilinen bir gerçektir.

Biga Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı’nın 13.’sü bu yıl 04-06 Ekim ta-rihleri arasında yapıldı. Ziyaretçilerin yoğun olduğu Biga Fuarı’na, Yeni Asya Biga Temsilciliği olarak katılım sağlanırken, fuar boyunca Yeni Asya standı da büyük ilgi gördü. Yeni Asya Biga temsilciliği tarafından gazete dağıtımı yapılırken, gazetemiz hakkında da tanıtım yapıldı. Yeni Asya Neşriyattan çıkan eserler hakkında bilgi verildi. Fuar boyunca Yeni Asya Neşriyat’ın dinî, siyasî, sosyal, kültürel, eğitim ve psikolojiye kadar pek çok sahada çocuk, gençlik ve aile üzerine çeşitli kitapları sergilenirken, eserlerimiz katılımcılar tarafından dikkatle incelendi. Sadi Karamık, Biga-Çanakkale

Okunma Sayısı: 86

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.