‘Yeşil Kubbe’de restorasyon sona erdi

Türkiye’nin en çok ziyaret edilen müzelerinden Mevlânâ Müzesi’nde “Yeşil Kubbe” olarak bilinen Kubbe-i Hadra’daki en kapsamlı restorasyon tamamlandı.

Yaklaşık 1,5 yıl süren çalışmaların ardından kubbenin örtüsü kaldırıldı, iskele söküldü. Hazreti Mevlânâ’nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri için şehre gelen yerli ve yabancı turistler, Kubbe-i Hadra’yı yeniden görebildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gazetecilere yaptığı açıklamada, restorasyon sonrası Yeşil Kubbe’nin yeni yüzüyle şehri selâmlamaya başladığını söyledi. Restorasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Altay, “Böyle hayırlı bir hizmete öncülük eden Kültür ve Turizm Bakanlığı’mıza, Valiliğimize, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’müze ve iş adamı Ali Akkanat’a teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. AA

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