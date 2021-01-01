“Yunus’un şiirleri bize insan olmayı öğretir”

Prof. Dr. Bilal Kemikli, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen İstanbul Edebiyat Festivali’nde konuştu.

Prof. Dr. Kemikli, Yunus Emre’nin her şeyden önce insan olduğunu ifade ederek, “Öncelikle insan Yunus’u konuşmak lâzım. Zaten Yunus şiirlerinde de bize insan olmayı öğretir. Beşerilikten insanlığa çıkan, beşeri vasıftan insan olmaya doğru tırmanan bir kimlik, bir kişilik sahibi olmamızı bize telkin eder” diye konuştu. Yunus Emre’nin aynı zamanda bir âlim olduğunu aktaran Kemikli, şunları söyledi: “Şiirlerini okudukça, çalışmalarına baktıkça âlim vasfını daha yakından görmüş oluyoruz. Yunus bir âlimdir. Yunus değerli bir derviştir, sufidir. Yunus sadece kendisini hep ümmi olarak nitelendirir, miskin Yunus olarak nitelendirir. Ümmilik ve miskinlik dervişliğin en zirve noktalarıdır. Vasat değil, başlangıç değil, en zirve noktadır. Çünkü en yüksek noktaya ulaştığınızda orası rıza makamıdır. Rızaya ulaşan kişi, kanaate ulaşmış olan kişidir”