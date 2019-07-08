08 Temmuz 2019, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Bu ancak sizin ve atalarınızın taktığı bir isimdir ki, Allah buna dâir hiçbir delil indirmemiştir. Onlar ancak kuruntuya ve nefislerinin istediği şeye tâbi oluyorlar. And olsun ki, onlara Rablerinden bir hidâyet rehberi de gelmiştir.
Necm Suresİ 23
HADİS:
Kim din kardeşinin mektubuna onun izni olmaksızın bakarsa Cehennem ateşine bakmış gibi olur.
Camiü's-Sağir Hadis No: 8469
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