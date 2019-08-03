Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: And olsun ki, onlara, kendilerini inkâr ve isyandan vazgeçirecek nice haber gelmiştir. Kamer Sûresi: 4 HADİS: Soygun yapan bizden değildir. Camiü's-Sağir Hadis No: 8536

Okunma Sayısı: 74

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.