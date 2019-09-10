Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: And olsun ki Biz sizin benzerlerinizi helâk ettik. Fakat düşünüp ibret alan nerede? Kamer Sûresi: 51 HADİS: Ali’ye dil uzatan bana dil uzatmıştır. Bana dil uzatan da Allah’a dil uzatmıştır. Camiü’s-Sağir, No: 8736

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