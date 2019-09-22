Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O hem iki doğunun Rabbi, hem iki batının Rabbidir. Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edersiniz? Rahman Sûresi: 17-18 HADİS: Yatsı namazını cemaatla kılan gecenin yarısını ibadetle geçirmiş gibidir. Sabah namazını cemaatla kılan kimse bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibidir. Camiü’s-Sağir, No: 8795

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