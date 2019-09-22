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22 EYLÜL 2019 PAZAR - YIL: 50

Günün Ayet ve Hadisi

22 Eylül 2019, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

O hem iki doğunun Rabbi, hem iki batının Rabbidir. Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edersiniz?

Rahman Sûresi: 17-18

HADİS:

Yatsı namazını cemaatla kılan gecenin yarısını ibadetle geçirmiş gibidir. Sabah namazını cemaatla kılan kimse bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibidir.

Camiü’s-Sağir, No: 8795

Etiketler: ayet, hadis
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