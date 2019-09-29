Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Sizi, ey insanlar ve cinler, yakında hesaba çekeceğiz. Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edersiniz? Rahman Sûresi: 31-32 HADİS: Bana salâvat getirene Allah bir kîrat sevap yazar. Kîrat ise Uhud Dağı kadardır. Camiü’s-Sağir, No: 8813

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