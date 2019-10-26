Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O kimini alçaltır, kimini yükseltir. Yeryüzü şiddetle sarsıldığında. Vakıa Sûresi: 3-4 HADİS: Bizi aldatan bizden değildir. Hile yapıp tuzak kuranlar Cehennemdedir.

Camiü’s-Sağir, No: 8881

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