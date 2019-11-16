Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlar iliklerine işleyen bir sıcaklık ve kaynar bir su içindedirler. Vakıa Sûresi: 42 HADİS: Kim her gece Yâsin Sûresi’ni okursa küçük günahları bağışlanır. Camiü’s-Sağir, No: 8933

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