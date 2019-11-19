Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Şirk ve inkârda ısrar ederlerdi. “Biz ve evvelce gelip geçen atalarımız ölüp toprağa karıştıktan ve kemik yığını haline geldikten sonra mı tekrar diriltileceğiz?” derlerdi. Vakıa Sûresi: 46-48 HADİS: Cuma akşamı Duhan Sûresini okuyan kimsenin küçük günahları bağışlanır. Camiü’s-Sağir, No: 8939

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