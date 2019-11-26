26 Kasım 2019, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Aranızda ölümü Biz takdir ettik. Sizi helâk edip yerinize benzerlerinizi getirmekten ve sizi bilmediğiniz bir şekilde tekrar yaratmaktan da âciz değiliz.
Vakıa Sûresi: 60-61
HADİS:
Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını gideren kimse hac ve umre yapmış gibi sevap kazanır.
Camiü’s-Sağir, No: 8960
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