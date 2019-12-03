Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Gördünüz mü yaktığınız ateşi? Onun ağacını siz mi yaratıyorsunuz, yoksa Biz miyiz yaratan? Vakıa Sûresi: 71-72 HADİS: Bile bile benim adıma yalan söyleyen Cehennemdeki yerine hazırlansın. Camiü’s-Sağir, No: 8993

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