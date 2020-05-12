Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Göklerde ne var, yerde ne varsa, herşeyin hakikî sahibi olan, her türlü noksandan münezzeh bulunan, kudreti herşeye galip olan ve hikmeti herşeyi kuşatan Allah’ı tesbih eder.

Cuma Sûresi: 1

HADİS:

Allah en çok şu üç kişiye gazap eder: (1) Mekke ve Medine’de günah işleyene, (2) Dinde Cahiliye âdetini yaşatmak isteyene, (3) Bir kimsenin haksız yere kanını dökmeyi şiddetle arzulayana.

Camiü’s-Sağir, No: 57