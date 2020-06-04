Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Eceli geldiği zaman hiç kimsenin ölümünü Allah geri bırakmaz. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Münâfikûn Sûresi: 11 HADİS: Bildiğini yaşamak suretiyle Allah’tan kork.

Camiü’s-Sağir, No:63

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