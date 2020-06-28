Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah’a tevekkül edenlere Allah kâfîdir. Allah’ın emri mutlaka gerçekleşecektir. Allah her şeye bir ölçü ve zaman takdir etmiştir. Talâk Sûresi: 2 HADİS: Yırtıcı hayvandan sakındığınız gibi, cüzzamlıdan sakınınız. O bir vadiye indiğinde siz başka bir vadiye gidiniz. Camiü’s-Sağir, No: 83

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