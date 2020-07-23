Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlar Cehenneme atıldıkları zaman Cehennemin kaynamasını ve fokurtusunu işitirler. Cehennem inkârcılara öfkesinden parçalanacak dereceye gelir. Mülk Sûresi: 7-8 HADİS: Allah katında amellerin en sevimlisi az da olsa devamlı olanıdır.

Camiü’s-Sağir, No: 118

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