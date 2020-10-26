Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: (Kâfirler için,) yedikleri zaman dikenleri boğazına batıp kalan yiyecekler ve pek elem verici bir azap vardır. Müzzemmil Sûresi: 13 HADİS: Allah bir ev halkı hakkında hayır dilerse onları dinde bilgi sahibi kılar. Küçüklerini büyüklerine saygılı yapar. Hayatlarında yumuşaklık, harcamalarında iktisat nasip eder... Camiü’s-Sağir, No: 223

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