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8 KASIM 2020 PAZAR - YIL: 51

Günün Ayet ve Hadisi

08 Kasım 2020, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Onlara ne oluyor ki Kur’ân’dan ve zikrimizden yüz çeviriyorlar?

Müddessir Sûresi: 49

HADİS:

Bir işi yapmak istediğinde teennî ile hareket et ki, Allah o işte sana bir çıkış yolu göstersin.

Camiü’s-Sağir, No: 244

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