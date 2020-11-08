Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlara ne oluyor ki Kur’ân’dan ve zikrimizden yüz çeviriyorlar? Müddessir Sûresi: 49 HADİS: Bir işi yapmak istediğinde teennî ile hareket et ki, Allah o işte sana bir çıkış yolu göstersin. Camiü’s-Sağir, No: 244

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