Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ancak kim yüzünü çevirir de inkâr ederse, Allah onu büyük bir azap ile cezalandırır. Gâşiye Sûresi: 23-24 HADİS: Kişi öfkelendiğinde “Allah’a sığınıyorum” derse öfkesi gider.

Camiü’s-Sağir, No: 425

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