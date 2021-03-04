04 Mart 2021, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Ancak kim yüzünü çevirir de inkâr ederse, Allah onu büyük bir azap ile cezalandırır.
Gâşiye Sûresi: 23-24
HADİS:
Kişi öfkelendiğinde “Allah’a sığınıyorum” derse öfkesi gider.
Camiü’s-Sağir, No: 425
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