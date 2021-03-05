Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Vadilerde kayaları oyup muhkem evler yapan Semud’a; ordular sahibi Firavun’a Rabbinin ne yaptığını görmedin mi? Fecr Sûresi: 9-10 HADİS: Kulun kalbine duâ etme arzusu geldiğinde, hemen Rabbine duâ etsin. Muhakkak ki Allah ona cevap verecektir. Camiü’s-Sağir, No: 427

Okunma Sayısı: 192

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.