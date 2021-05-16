Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Onların (münafıkların) kalplerinde nifak hastalığı vardır. Allah da onların hastalıklarını arttırmıştır. İman hakikatlerini inkâr ettiklerinden dolayı onlara pek acı bir azap vardır.

Bakara Sûresi: 10

HADİS:

Dört kimse vardır ki, duâları kabul edilir. Bunlar: Adaletli idareci, Mü’min kardeşine yanında yokken duâ eden, zulme uğrayan, anne ve babasına duâ eden kimsedir.



Camiü’s-Sağir, No: 530