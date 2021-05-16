16 Mayıs 2021, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Onların (münafıkların) kalplerinde nifak hastalığı vardır. Allah da onların hastalıklarını arttırmıştır. İman hakikatlerini inkâr ettiklerinden dolayı onlara pek acı bir azap vardır.
Bakara Sûresi: 10
HADİS:
Dört kimse vardır ki, duâları kabul edilir. Bunlar: Adaletli idareci, Mü’min kardeşine yanında yokken duâ eden, zulme uğrayan, anne ve babasına duâ eden kimsedir.
Camiü’s-Sağir, No: 530
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