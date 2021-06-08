Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Ey İsrailoğulları! Size ihsan ettiğim nimetlerimi hatırlayın ve son peygambere iman edeceğinize dair Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki, Ben de size verdiğim sözü yerine getirip mükâfatanızı vereyim. Ve sadece Benden korkun.

Bakara Sûresi: 40

HADİS:

Kulları Kendisini hamdetmeden önce, Allah’ın Kendisini övdüğü ve medhettiği Fatiha ve İhlâs Sûreleriyle şifa isteyiniz.

Camiü’s-Sağir, No: 559