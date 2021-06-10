Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Hakkı bâtıl ile karıştırmayın ve bildiğiniz halde hakkı gizlemeyin.

Bakara Sûresi: 42 HADİS: Not tutarak sağ elinle hafızana yardım et. Camiü’s-Sağir, No: 561

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