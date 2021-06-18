Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Zalimlerin üzerine, yoldan çıkmakta ısrar etmeleri yüzünden, gökten korkunç bir azap indirdik. Bakara Sûresi: 59 HADİS: Kurbanlıklarınızı iyisinden seçiniz. Çünkü onlar sıratta sizin bineklerinizdir.

Camiü’s-Sağir, No: 572

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