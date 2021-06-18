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18 HAZİRAN 2021 CUMA - YIL: 52

Günün Ayet ve Hadisi

18 Haziran 2021, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Zalimlerin üzerine, yoldan çıkmakta ısrar etmeleri yüzünden, gökten korkunç bir azap indirdik.

Bakara Sûresi: 59

HADİS:

Kurbanlıklarınızı iyisinden seçiniz. Çünkü onlar sıratta sizin bineklerinizdir.

Camiü’s-Sağir, No: 572

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