Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah’ın lütuf ve rahmeti olmasaydı kesinlikle hüsrana uğrayanlardan olacaktınız. Bakara Sûresi: 64 HADİS: Bakiyât-ı salihat denilen “Sübhanallah, Lâ ilâhe illallah, Elhamdülillah, Allahuekber ve Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh”ı çok söyleyiniz. Camiü’s-Sağir, No: 577

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