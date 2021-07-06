Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Yemin olsun ki Biz Mûsa’ya Tevrat’ı verdik ve onun ardından peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa’ya ise apaçık mu’cizeler verdik ve onu Ruhü’l-Kuds (Cebrail) ile takviye ettik. Bakara Sûresi: 87 HADİS: Ümmetimin malı ve bedeniyle en fedakâr olanı Cafer-i Tayyar’dır.

Camiü’s-Sağir, No: 596

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