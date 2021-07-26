26 Temmuz 2021, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Meryem oğlu Îsâ’yı da peygamber olarak gönderdik, ona İncil’i verdik ve ona uyanların kalblerine şefkat ve merhamet yerleştirdik.
Hadîd Sûresi: 27-2
HADİS:
Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanların selâmette olduğu kimsedir. Mü’min de canları ve malları konusunda insanların kendisinden emin olduğu kimsedir.
Camiü’s-Sağir, No: 9207
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