Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Meryem oğlu Îsâ’yı da peygamber olarak gönderdik, ona İncil’i verdik ve ona uyanların kalblerine şefkat ve merhamet yerleştirdik.

Hadîd Sûresi: 27-2

HADİS:

Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanların selâmette olduğu kimsedir. Mü’min de canları ve malları konusunda insanların kendisinden emin olduğu kimsedir.

Camiü’s-Sağir, No: 9207