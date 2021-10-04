Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ..Allah’ın gökten temiz su indirerek ölmüş olan yeryüzünü baharda tekrar diriltmesinde, yeryüzüne her nevi canlıyı yayarak rızıklarını düzenli verip yaşatmasında [...] akıllarını çalıştıranlar için Allah’ın varlık ve birliğine deliller vardır. Bakara Sûresi: 164 HADİS: Bereketi en fazla olan kadın, geçimi en kolay olandır. Camiü’s-Sağir, No: 681

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