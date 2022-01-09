Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Mallarını Allah yolunda harcayanların hali bir daneye benzer ki ondan yedi başak sümbüllenir ve her başakta yüz tane vardır. Allah dilediğine ihlâsına göre mükâfatını daha da arttırarak verir... Bakara Sûresi: 261 HADİS: Namazda safları düzgün tutunuz. Çünkü safı düzgün tutmak namazın güzel kılınmasının bir parçasıdır.

Camiü’s-Sağir, No: 795

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