Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Size verildiği zaman beğenmeyerek gözünüzü kapatıp alacağınız kötü ve habis şeylerden sadâka vermeye kalkmayınız. Şunu bilin ki Allah Ganiyy’dir, sizin sadâkanıza muhtaç değildir... Bakara Sûresi: 267 HADİS: İnsanoğlunun hatasının çoğu dilindendir. Camiü’s-Sağir, No: 803

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