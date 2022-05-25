Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Yüzleri ağaranları ise Allah’ın rahmeti kuşatacaktır. Onlar Allah’ın kendilerine verdiği Cenneti ve nimetlerini ebediyen tadacaklardır. Âl-i İmran Suresi: 107 HADİS: Allah’ım, nefsimi Sen yarattın, onu ölüme mazhar edecek de Sensin. Onun ölümü de, hayatı da Senin elindedir. Şayet hayatta bırakırsan onu muhafaza et. Eğer öldürürsen onu bağışla. Allah’ım, Senden afiyet diliyorum. Camiü’s-Sağir, No: 917

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