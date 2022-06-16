Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey iman edenler! Kat kat, arttırılmış olarak faizi yemeyin. Allah’tan korkun ki kurtuluşa eresiniz... Âl-i İmran Suresi: 130 HADİS: Gayr-i meşru meseleleri, küfrü konu alan şiir, şeytanın nağmelerindendir. İçki, bütün kötülüklerin kendisinde toplandığı düğümdür. Camiü’s-Sağir, No: 934

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