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16 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Günün Ayet ve Hadisi

16 Haziran 2022, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Ey iman edenler! Kat kat, arttırılmış olarak faizi yemeyin. Allah’tan korkun ki kurtuluşa eresiniz... 

Âl-i İmran Suresi: 130

HADİS:

Gayr-i meşru meseleleri, küfrü konu alan şiir, şeytanın nağmelerindendir. İçki, bütün kötülüklerin kendisinde toplandığı düğümdür.

Camiü’s-Sağir, No: 934

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