22 Temmuz 2022, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Andolsun, ölseniz de öldürülseniz de Allah’ın huzurunda toplanacak ve hesaba çekileceksiniz.
Âl-i İmran Suresi: 158
HADİS:
Allah, nimet verdiği kulunun üzerinde bu nimetinin alâmetinin görülmesini ister. Allah zilleti ve zelil görünmeyi sevmez.
Camiü’s-Sağir, No: 956
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