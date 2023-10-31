Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O peygamberler Allah’ın kendilerine hidâyet yolunu gösterdiği kimselerdir; Resulüm, sen de onların yolundan git.

En’am Suresi: 90 HADİS: Ben ilmin şehriyim. Ali ise ilmin kapısıdır. Kim ilim öğrenmek istiyorsa ilmin kapısına gelsin.

Camiü’s-Sağir, No: 1476

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