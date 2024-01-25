Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: (O gün) kimin de mîzânı hafif gelirse, işte onlar, ayetlerimizi inkâr ederek zulmettikleri için kendilerini hüsrâna atmış olanlardır. A’râf Suresi: 9 HADİS: Hırstan sakının! Çünkü Hz. Adem’i yasak ağaçtan yemeye sevk eden hırstır. Camiü’s-Sağir, No: 1593

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