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7 ŞUBAT 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Günün Ayet ve Hadisi

07 Şubat 2024, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Sizi ilk önce O yarattığı gibi, sonunda Ona döneceksiniz.

A’râf Suresi: 29

HADİS:

Herhangi bir kişi yanlış bir yola çağırır da bu çağrısına uyulursa, uyanların günahı kadar kendisine günah yazılır.

Camiü’s-Sağir, No: 1632

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