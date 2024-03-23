23 Mart 2024, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Siz pek az iken Allah’ın sizi nasıl çoğalttığını hatırlayın. Fesat çıkaranların âkıbetlerinin ne olduğuna da bir bakın.
A’raf Suresi: 86
HADİS:
Sabır ayı Ramazanla birlikte her aydan üç gün oruç tutmak; kalbin kin, haset, nifak gibi her türlü kirini giderir.
Camiü’s-Sağir, No: 2498
Okunma Sayısı: 161
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.