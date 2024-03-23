Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Siz pek az iken Allah’ın sizi nasıl çoğalttığını hatırlayın. Fesat çıkaranların âkıbetlerinin ne olduğuna da bir bakın.

A’raf Suresi: 86

HADİS:

Sabır ayı Ramazanla birlikte her aydan üç gün oruç tutmak; kalbin kin, haset, nifak gibi her türlü kirini giderir.

Camiü’s-Sağir, No: 2498