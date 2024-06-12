Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey iman edenler! Allah’a ve Resulüne hıyânet etmeyin; yoksa kendi emânetlerinize bile bile hıyânet etmiş olursunuz. Enfâl Suresi: 27 HADİS: Hayırlı işlerde cevvaliyet, ümmetimin seçkinlerinde bulunan bir özelliktir. Camiü’s-Sağir, No: 1781

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