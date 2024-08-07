Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Münafık erkeklere, münafık kadınlara ve kâfirlere Allah Cehennem ateşini vaad etmiştir, onlar orada ebediyen kalıcıdırlar. Tevbe Suresi: 68 HADİS: Şu üç şeyle kul dünya ve ahiretin bol nimetlerine kavuşur: Belâya karşı sabır, kadere rızâ, refah ve bollukta dua. Camiü’s-Sağir, No: 1870

Okunma Sayısı: 142

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.