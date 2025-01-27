27 Ocak 2025, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Her taşın kime isabet edeceği, Rabbinin katında işaretlenmişti. Böyle bir azap zâlimlerden hiç de uzak değildir.
Hûd Suresi: 83
HADİS:
Deccal’ın yanında Cennet ve Cehennemi vardır. Onun Cehennemi aslında Cennet, Cenneti ise aslında Cehennemdir.
Camiü’s-Sağir, No: 2187
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