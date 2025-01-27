Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Her taşın kime isabet edeceği, Rabbinin katında işaretlenmişti. Böyle bir azap zâlimlerden hiç de uzak değildir.

Hûd Suresi: 83

HADİS:

Deccal’ın yanında Cennet ve Cehennemi vardır. Onun Cehennemi aslında Cennet, Cenneti ise aslında Cehennemdir.

Camiü’s-Sağir, No: 2187