Nurdan Katreler

Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ناصلكه بتون مخلوقاتڭ تسبيحاتلرى إسمِ قدّوسه باقار؛ اويله ده بتون نظافتلرينى ده قدّوس إسمى ايستر. Nasıl ki bütün mahlûkatın tesbihatları ism-i Kuddüs’e bakar; öyle de bütün nezafetlerini de Kuddüs ismi ister. Lem’alar, s. 600

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