Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بتون كائناته تصرّف ايده‌مه‌ين بر ذات، هيچ بر جزئنه حقيقى مالك اولاماز. Nurdan Katreler Bütün kâinata tasarruf edemeyen bir zat, hiçbir cüz’üne hakikî malik olamaz. Lem’alar, s. 614

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